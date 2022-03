Expo over vergankelijkheid in Casino

Beringen

In Casino Beringen start deze zondag de groepstentoonstelling ‘O VER’. Over het leven, over de vergankelijkheid van het bestaan, over wat voorbij is en enkel verder leeft in herinneringen. Ils Lambrichts, Frédérique Rennuit en Anke Vielfont delen dezelfde thematiek in hun werk: de broosheid en vergankelijkheid van het bestaan.