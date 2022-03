Vriendin krijgt klappen en springt van balkon: 18 maanden cel voor jaloerse vriend

Op 25 november 2021 belde de onderbuurvrouw van de 26-jarige vrouw uit Genk naar de hulpdiensten omdat het er weer hevig aan toeging tussen het slachtoffer en haar vriend. In tussentijd escaleerde de ruzie zo fel dat de Genkse plots van haar balkon viel en bloedend op het terras van de onderbuurvrouw terechtkwam. Of het ging om een ongeval, een vluchtpoging van de vrouw voor haar agressieve vriend of een weloverwogen duw door de beklaagde, werd ook tijdens de behandeling van de zaak niet helemaal duidelijk. Het slachtoffer zelf probeerde haar vriend nog in bescherming te nemen door te vertellen dat ze simpelweg uitgleed toen ze een vuilniszak dichtknoopte.

Het slachtoffer had een hersenschudding en verschillende breuken en kneuzingen in het aangezicht, maar verkeerde niet in levensgevaar. De 32-jarige beklaagde was nergens meer te bespeuren toen de agenten arriveerden. “Nadat mijn vriendin was gevallen, ben ik naar de onderburen gelopen. Die wilden de deur niet opendoen. Ik ben dan maar naar mijn werk vertrokken”, klonk zijn uitleg voor de Tongerse rechter.

Vertrappeld fruit

De agenten voerden meteen een huiszoeking uit in het appartement van het koppel. “Daar was veel wanorde. De televisie was stukgeslagen en er lag vertrappeld fruit op de grond”, aldus de procureur. De onderbuurvrouw verklaarde dat ze het koppel wel vaker slaande ruzie hoorde maken, waarbij het slachtoffer om hulp riep. Deze keer zou er een discussie ontstaan zijn omdat de vrouw berichten aan het sturen was met haar ex-vriend. Haar jaloerse partner kon dat niet verkroppen.

Volgens de procureur staat het vast dat de vrouw voor haar val verschillende slagen in het gezicht had moeten incasseren. “Sommige fracturen van mevrouw kunnen niet verklaard worden door de val”, aldus de procureur. Ook de rechter wijst naar de vaststellingen van de gerechtsdeskundige, die stelt dat de breuken waarschijnlijk afkomstig zijn van eerdere geweld. Hoe de vrouw van het balkon is gevallen, blijft gokken. “Ik denk dat ze wilde vluchten uit angst en daarom van het balkon is gesprongen”, aldus de procureur. De rechter vindt dat ook aannemelijk.

Drugs

Tijdens de fouille van de man droeg hij een zakje met 5 gram cocaïne bij zich. Hij moest zich buiten het geweld dus ook verantwoorden voor het bezit van drugs. De Tongerse rechter veroordeelde hem zowel voor de drugs en het geweld als voor het vernielen van de spullen van zijn partner. Hij kreeg een celstraf van 18 maanden en een boete van 8.000 euro. Het slachtoffer wilde geen schadevergoeding.