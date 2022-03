Een groep van 255 Belgische militairen zijn sinds een week gelegerd op de Mihail Kogalniceann militaire Airbase, 26 km ten noorden van Constanta, aan de Zwarte Zee in Roemenië. “In het kader van de oorlog in Oekraïne is het belangrijk om de aanwezigheid van NAVO-troepen te tonen”, liet premier Alexander De Croo (Open VLD) al weten.