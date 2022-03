Sander Creemers (links) organiseert zaterdag ‘Blacklight Pickleball’ in Borgloon. — © Tom Palmaers

Op dit ogenblik is padel aan een flinke opmars bezig, maar als het van student Sander Creemers afhangt, wordt er in Limburg binnenkort ook meer pickleball gespeeld. Zaterdagavond 19 maart organiseert hij ‘Blacklight Pickleball’ in de sporthal van Borgloon.