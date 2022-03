Ham

In de Heidestraat, ter hoogte van de Mastentopstraat, in Ham is dinsdagnamiddag een aanrijding gebeurd tussen een vrachtwagen en een fietser. Over de omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend.

De aanrijding zorgt voor veel verkeershinder. De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo kwam ter plaatse en deed de vaststellingen. Het verkeer wordt stapvoets doorgelaten op één rijvak. De fietser raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. (zb)