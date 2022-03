Julian Alaphilippe hoopt een rol te kunnen spelen in Milaan-Sanremo: “Maar Pogacar is echt sterk”

Julian Alaphilippe eindigde eens als tweede in de tweede rit van de Tour de la Provence en derde daags voordien, maar winnen lukte nog niet. In de Strade Bianche maakte hij een spectaculaire val en kon hij daarna geen rol van betekenis meer spelen.

Na wat oplapwerk bij de osteopaat kon hij op maandag in Tirreno-Adriatico starten. De wereldkampioen liet zich een paar keer zien, maar werd bergop ongenadig een paar keer gelost. “Ik heb elke dag goed gewerkt”, blikte hij na afloop van de Italiaanse rittenkoers terug. “Dit was een moeilijke en veeleisende Tirreno-Adriatico. Natuurlijk hadden we graag met de ploeg een etappe gewonnen om onze wedstrijd kleur te geven, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. We hebben het geprobeerd, meer kan je niet doen. In die etappe van zaterdag (waar hij mee vooruit was in de ontsnapping, red) heb ik me geamuseerd, ik was blij dat ik mee vooraan zat en heb er de nodige inspanningen geleverd met het oog op de rest van het seizoen.”

Alaphilippe gaf eerder al aan dat hij niet aan 100% het seizoen wou starten en liever alles op alles zette om in topvorm aan de Ardense klassiekers te verschijnen. De wereldkampioen koerst dus nog niet rond met de panache die we van hem kennen. Hij won Milaan-Sanremo in 2019 en eindigde in 2020 (tweede) en 2017 (derde) op het podium.

“Ik heb hard gewerkt in deze koers”, zei hij nog. “Mijn doelen liggen later op dit seizoen, ik ben op de goede weg. Zaak is nu om deze week goed te recupereren en ik hoop dat ik zaterdag een rol kan spelen in La Primavera. Het wordt hoe dan ook een interessante koers, Tadej Pogacar is echt heel sterk, dat hebben we allemaal gezien.”