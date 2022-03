Chelsea vraagt bekermatch (op verplaatsing) zonder publiek te laten doorgaan: “Het meest eerlijk in de huidige omstandigheden”

In de competitie kunnen daardoor enkel abonneehouders naar de wedstrijden van de Blues komen kijken. In de bekercompetitie gelden die abonnees echter niet. Chelsea vroeg aan de autoriteiten een uitzondering om toch uittickets te verkopen, maar kreeg geen positief antwoord.

De club gaf in een bericht op haar website aan “met grote tegenzin” het verzoek te hebben neergelegd bij de FA. “We beseffen dat dit een grote invloed heeft op Middlesbrough en haar fans, maar we geloven dat het in de huidige omstandigheden het meest eerlijk is dat er ook geen Middlesbrough-supporters aanwezig zijn.”

© BELGAIMAGE