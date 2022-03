Breeënaar riskeert 30 maanden cel omdat hij advocaat bewusteloos slaat: “Tikkende tijdbom”

“Die man is gestoord. Hij zou moeten geholpen worden, want hij vormt een gevaar voor de maatschappij”, aldus de advocaat die op 26 april 2021 werd aangevallen door de Breeënaar. De feiten speelden zich af voor het vredegerecht in Bree, nadat de inmiddels dakloze man zich als tegenpartij moest verantwoorden in een zaak rond een huurgeschil. De advocaat trad op voor de verhuurder en zou de man ‘een wanbetaler’ genoemd hebben.

“Hij was gefrustreerd en wachtte mijn cliënt na de zitting op voor de rechtbank”, stelde de raadsman van de advocaat die de klappen kreeg. “Hij gaf mijn cliënt een serieuze vuistslag tegen de slaap, waardoor hij het bewustzijn verloor en op de grond viel. Nadien sloeg de man op de vlucht.” Toen de Breeënaar gearresteerd werd, zou hij opnieuw gedreigd hebben om de advocaat op het gezicht te slaan als hij hem nog eens tegen zou komen.

Slotenmaker wurgen

De dakloze man was niet aan zijn proefstuk toe. Hij moest zich ook voor eerdere feiten verantwoorden. Zo viel hij op 4 september 2020 een gerechtsdeurwaarder, een slotenmaker en enkele inspecteurs aan. De advocaat van de gerechtsdeurwaarder en de slotenmaker spreekt over ernstige feiten. “Mijn cliënten oefenden gewoon hun job uit. Ze gingen bij meneer langs om goederen op te schrijven. Dat was niet naar zijn zin en hij viel die mannen aan. De gerechtsdeurwaarder had een diepe snee in de wang, kneuzingen en een gescheurde jas.”

De slotenmaker werd volgens de aanklager naar buiten geduwd tegen een geparkeerde vrachtwagen. “Vervolgens probeerde hij die man zelfs te wurgen”, zo klonk het. Ook de opgeroepen inspecteurs deelden in de klappen.

Hoge brandstofprijzen

Tijdens zijn verhoor bedreigde de man tot slot ook zijn wijkagent. Volgens hem lag die aan de basis van al zijn schulden door zijn ex-partner foutief in te schrijven op zijn adres. “Daardoor trok hij een kleinere uitkering en kon hij zijn huur niet meer betalen. De schulden van zijn ex werden zo ook mee zijn verantwoordelijkheid”, zo sprak zijn advocaat. “Hij is bovendien voor 66 procent invalide. Als hij zich in het nauw gedreven voelt, stelt hij zich bijzonder agressief op. Er is maar één mogelijkheid. We moeten hem de kans geven om zich te laten helpen.” De raadsman vraagt een straf met uitstel onder voorwaarden.

De procureur eist een effectieve celstraf van 30 maanden en een boete van 1.600 euro. “Ik til zwaar aan de feiten. Te pas en te onpas gebruikt hij zijn vuisten. De justitieassistent maakt zich ook zorgen. Tijdens die gesprekken vertelde de beklaagde zelf dat hij een tikkende tijdbom is.”

De dakloze was niet aanwezig tijdens de zitting. “Hij leeft in zijn auto, maar hij kan de hoge brandstofprijzen niet betalen. Daarom kan hij niet naar de rechtbank rijden”, aldus zijn advocaat.

Vonnis op 19 april.