Opvallende actie in Genk: wie als eerste op de stoel gaat zitten, krijgt de job

Bedrijven worden alsmaar creatiever én wanhopiger om nieuwe personeelsleden te vinden. Zo vindt er donderdag in Genk een actie plaats waarbij in Shopping 1 een stoel wordt geplaatst. De eerste die op de stoel gaat zitten, wordt aangeworven. Een stunt van formaat, maar zeker niet éénmalig, want IN-Z wil op deze manier maar liefst 120 nieuwe mensen in dienst nemen.

Het is uiteraard een opvallende manier om het enorme tekort aan beschikbaar personeel aan de kaak te stellen, maar toch is het ook een schrijnend voorbeeld van hoe ver bedrijven moeten gaan om toch maar iemand te vinden. Sociale organisatie IN-Z laat zich inspireren door De Stoel, een zomers spelprogramma op de VRT (dat vroeger deel uitmaakte van 1000 Zonnen), waarbij mensen die als eerste op een verstopte stoel gaan zitten, een reis kunnen winnen. Op die formule wordt nu het principe van ‘open hiring’ toegepast, waarbij de eerste sollicitant die zich aandient, aan de slag mag.

Geen cv, geen sollicitatiegesprek, niks. Gewoon wie eerst komt, eerst maalt. De 120 nieuwe mensen die op deze manier worden gezocht, mogen direct beginnen als poetshulp of voor de uitvoering van andere huishoudelijke ondersteuning, zoals koken, boodschappen doen en zelf de oppas van senioren.

Donderdag vindt de eerste actie plaats in Shopping 1 in Genk. IN-Z geeft dan ook meer uitleg over de werkwijze om voor alle 120 mensen die via De Stoel in dienst komen, een passende functie-invulling te bezorgen.