GEMEENTERAAD. Dilsen-Stokkem wil niet weten van toeristenbelasting zonder advies

DILSEN-STOKKEM

Toeristenbelasting: De Open Vld- en Vooruit-meerderheid heeft het bijkomende agendapunt van raadslid Gerry Hurkens (Voor U) maandagavond afgevoerd van de agenda. “We kunnen nu geen toeristenbelastingen gaan heffen omdat er vooraf geen advies is ingewonnen bij bevoegde diensten”, zegt Lydia Peeters (Open Vld) en voorzitter van de gemeenteraad. “Terhills Resort opende in Lanklaar op 28 mei 2021”, zegt Gerry Hurkens. “Dagelijks kunnen er 1.134 mensen overnachten in 250 cottages. Met een bezetting van ruim 70 procent zijn dat 800 mensen. Center Parcs/Terhills rekent 2 euro per persoon toeristenbelasting die ze niet moeten afdragen aan de stad. Als ik kan rekenen brengen 800 toeristen dagelijks 1.600 euro in de lade. Op 365 dagen is dat 584.000 euro die de stad kan innen, maar blijkbaar niet wil. Center Parcs geeft aan dat men het woord ‘toeristenbelasting’ heeft aangepast. Maar dat is niet overal gebeurd. Enkel op het boekingsformulier is dat aangepast.”

Volgens Lydia Peeters kan het juridisch niet om zomaar plots belastingen te gaan heffen. “Dit past niet in onze meerjarenplanning. Als we toeristentaks gaan heffen op toeristen dan moeten we dat ook doen voor de kleine B&B’s en zelfs voor het verblijfspark Sparrendal in Lanklaar. We willen de kleine zelfstandige niet nog meer belasten. Als we zulke taks heffen zullen we eerst advies inwinnen. Dat is nu niet gebeurd.” Volgens Gerry Hurkens staat er in de meerjarenplanning van de stad geen woord over het niet invoeren van nieuwe belastingen.

Theo Colla (N-VA): “Jammer dat men dit geld van tafel veegt. Wij kunnen dat geld in Stokkem voor de Smokkelmarkt en De Wissen goed gebruiken.” Jan Geuskens (CD&V) vond de toeristenbelasting die Center Parcs heft misleidend. “Ik stel voor dat Center Parcs het geïnde geld aan een goed doel geeft.”

De meerderheid voerde het punt af van de dagorde. CD&V, Voor U en N-VA waren het daar niet mee eens.

Pannenhuisstraat: In de toekomst wil de stad het kruispunt Pannenhuisstraat-Bautshoefstraat-Lieve Moenssenslaan herinrichten. De Lieve Moenssensslaan loopt in de richting van een bosrijk gebied met jeugdvakantiecentra De Kalei en Woonzorgcentrum Huize Lieve Moenssens. “We willen dit kruispunt voorzien van een veilige middenberm”, zegt schepen Kelly Issaris (Open Vld) van grondgebiedszaken. “Om die reden kopen we een perceel bos aan naast het kruispunt. Op dit perceel kunnen we het kruispunt veiliger uitvoeren. Het perceel heeft een oppervlakte van 14a 46ca en heeft een waarde van 2.169 euro.”