Gevaarlijke vloeistoffen lekken uit container bij controle in Tongeren

Tongeren

De politie organiseerde maandag tussen 8 en 14 uur een controle op vrachtvervoer met aandacht op gevaarlijke transporten. De verkeerspost stelde zich hiervoor op aan de Michielenweg in Tongeren. Er werden hierbij vijftien overtredingen vastgesteld. De meest opvallende verschijning was een buitenlandse trucker die een onmiddellijk 2.500 euro moest ophoesten omdat hij rondreed met lege bussen en metalen blikken waar zeer gevaarlijke en zeer ontvlambare producten in hadden gezeten. In sommige van deze bussen was de gevaarlijke stof nog steeds aanwezig. De vloeistof lekte op de openbare weg terwijl de lading normaal in een afgesloten, lekdichte container moest zitten. Voorts was de chauffeur ook nog eens aan het roken op het moment van de controle. Alles werd overgeladen in een geschikte container. ppn