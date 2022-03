Zie haar groeien: de blotebuikenshow van Rihanna

De 34-jarige popster is in verwachting van haar eerste kind en laat de wereld zien hoe mooi haar lichaam groeit. Wijdvallende zwangerschapskleding die meer verbergt dan accentueert? Niets voor de RiRi! Sinds ze eind januari aankondigde dat ze zwanger is van haar eerste kindje, toont ze regelmatig fier haar babybuik aan de wereld.

“Wanneer vrouwen zwanger worden, geeft de maatschappij ons het gevoel dat we ons moeten verbergen en niet meer sexy mogen zijn. Ik geloof niet in die onzin”, vertelde ze onlangs aan het feministische online magazine Refinery29.

Eind januari werd de zwangerschap van Rihanna en rapper A$AP Rocky wel niet officieel aangekondigd, maar de foto’s die het koppel die wereld instuurde, lieten weinig aan de verbeelding over.

Een kleine week later kregen we het ultieme bewijs dat de wereldster zich nooit zal vertonen in slobberige salopette of … een zwangerschapsbeha.

Tijdens de herfst/winter 2022 show van Dior op de Paris Fashion Week begin maart droeg ze een kleine zwarte string en kanten beha onder een volledig doorschijnende jurk die losjes over haar buik viel. Daarbij droeg ze hoge zwarte laklaarzen en een bijpassende jas. Ze maakte haar sexy look af met zware zilveren sieraden en dieprood gestifte lippen.

Op de eerste rij van de Adidas x Gucci show in een op maat gemaakt latex topje met kanten mouwtjes, een broek met handgeschilderd drakendetail, een jas van imitatiebont en een metalen hoofdstuk ontworpen door Alessandro Michele.

De babybuik half bedekt ...

… en in zeldzame gevallen geheel bedekt.

Tijdens een evenement voor de promotie van haar beautymerk Fenty Beauty afgelopen zondag schitterde ze letterlijk op de rode loper.

