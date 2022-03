Sammy Mahdi: “Enkel nog Oekraïense vluchtelingen ontvangen is onwettelijk”

“Het bevriezen van asielaanvragen van mensen uit bijvoorbeeld Syrië of Afghanistan is niet enkel juridisch onmogelijk, het getuigt van weinig respect voor mensen die vluchten voor geweld.” Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi in reactie op een voorstel van Vlaams Belang.

De oppositiepartij wil de asielaanvragen van alle niet-Oekraïners tijdelijk opschorten. “De oorlog die op amper 2.000 kilometer van onze deur wordt uitgevochten vormt immers een uitzonderlijke noodsituatie en nood breekt wet”, zegt voorzitter Tom Van Grieken in een mededeling. Mahdi noemt dat juridisch onmogelijk en respectloos. “Maar van een partij waarvan mijnheer Dewinter nog trots op de foto ging met Assad en waarvan Poetin tot voor kort op veel sympathie kon rekenen, had ik niets anders verwacht”, zegt de staatssecretaris.

Vlaams Belang wil daarnaast een financiële steundeal maken met de aan Oekraïne grenzende EU-lidstaten. Het gaat om Hongarije, Slowakije, Polen en Roemenië. “De buurlanden krijgen steeds de grootste druk te verduren, en we moeten hierin solidair zijn”, aldus Van Grieken.

“Vlaams Belang is geen voorstander van nooddorpen voor Oekraïne en vraagt om dat geld te gebruiken om opvang te regelen in landen als Polen, waar nu al meer dan 1,5 miljoen vluchtelingen zitten”, zegt Mahdi. “Ik kan maar één ding hopen en dat is dat, mocht er ooit een reden zijn waarom wij uit België moeten vluchten, de leiders van andere Europese landen niet de gedachten van mijnheer Van Grieken delen. Anders is hij wellicht nergens welkom.”