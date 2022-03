Beringenaar met gebrek aan respect voor vrouwen slaat minderjarige dubbele kaakbreuk

Twaalf maanden cel, waarvan de helft met uitstel, is het verdict voor een 32-jarige Beringenaar voor een vechtpartij in Hasselt. Hij sloeg een toen minderjarig meisje in het gezicht met een dubbele kaakbreuk en meerdere losse tanden als resultaat.

Op 18 november 2018 was de man met wat vrienden op stap geweest in Hasselt. Toen het feesten erop zat, kreeg hij rond 3 uur ruzie met een toen 17-jarige Maaseikse. Het zinde de dader niet dat ze niet met hem, maar met een ander gezelschap naar huis wou gaan. Daarop gaf hij haar in de ondergrondse parking aan het Kolonel Dusartplein een vuistslag in het gezicht. Op camerabeelden net voor de feiten was ook al te zien dat de Beringenaar het meisje lastig viel. “Mijn cliënte zal nog lang de gevolgen moeten dragen. Ze sukkelt nu met een grote angst wanneer ze in een ondergrondse parking is”, aldus haar advocate Kim Pisera.

15.500 euro schadevergoeding

De rechtbank achtte de agressie bewezen. “Beklaagde werd agressief nadat hij door een vrouwelijk en minderjarig slachtoffer werd afgewezen. Deze feiten geven blijk aan een elementair gebrek aan respect voor vrouwen. Dat hij gedronken had, kan geen enkele rechtvaardiging vormen”, aldus het vonnis. De slag levert hem 12 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, op. Om van dat uitstel te kunnen genieten, moet hij zich laten begeleiden voor zijn financiële problemen en een gedragstraining van 20 uur volgen. Aan het slachtoffer is hij 15.500 euro schadevergoeding verschuldigd. Ook kan hij nog opdraaien voor latere kosten die de Maaseikse maakt als gevolg van de verwondingen. De proceskosten van 1.330 euro zijn eveneens voor zijn rekening.