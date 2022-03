Julie Van den Steen reageert op kritiek op ‘veranderd’ uiterlijk: “Ik probeer het als een compliment te zien”

Julie Van den Steen (29) doet het niet slecht als speurder in The Masked Singer. Toch gaan de online reacties meestal niet over haar speurderstalent, maar wel over haar uiterlijk. Julie reageert in Humo op de commentaar, en op de harde woorden van Helmut Lotti.

Gemene tweets onder de hashtag van het programma, spottende reacties onder posts op Facebook en Instagram: Julie Van den Steen krijgt het soms hard te verduren op sociale media. De ene week vinden kijkers dat haar gezicht verdacht veel veranderd is, een andere week is haar decolleté te diep. “Ik lees die commentaar ook, ja”, geeft Julie in Humo toe. “Ik denk dan: kijk toch gewoon naar het programma, in plaats van de reacties op mijn persoontje zo op te blazen?”

“Vandaag trek ik mij dat niet zo hard aan, maar in het begin was het overweldigend, al die ongevraagde meningen en speculaties over plastisch chirurgische ingrepen - terwijl dat helemaal niet waar is.” Julie heeft het over de insinuaties dat ze onder meer haar lippen liet opspuiten. “Ik probeer het als een compliment te zien: dat is de enige manier om ermee om te gaan.”

“Zo’n blonde simpele”

Helmut Lotti deed er een schepje bovenop door Julie in een Facebookbericht “zo’n blonde simpele” te noemen. De zanger reageerde daarmee op Julies vermoeden dat hij in het pak van Edelhert zat. Een vermoeden dat half Vlaanderen met haar deelde. Het bleek Johnny Logan te zijn. Lotti verontschuldigde zich achteraf voor zijn uitspraak. Hij zou Julie niet herkend hebben. “Jij bent niet simpel, alleen mijn uitspraak over jou was simpel.”

“’Simpele blonde’ is makkelijk, hè”, zegt Julie daarover. “Om iemand op basis van een haarkleur te veroordelen... Die verontschuldigingen heb ik ook maar achteraf in de krant gelezen, dus heel persoonlijk was ‘t niet. Verder heb ik daar niet zo heel veel over te zeggen. Het was niet slim van hem, maar ik heb er niet van wakker gelegen.”