Wie reserveert op tijd, heeft nadien geen spijt: voor deze voorstellingen ben je best

Concert: Melancholische dreampop

In een dubbelconcert met Geike Arnaert, deze keer weer zonder Hooverphonic, gaan we op in de melancholische dreampop van Hydrogen Sea. Dat Brusselse duo bestaat uit Pieterjan Seaux en Birsen Uçar. Met een stem, een vleugelpiano en analoge effecten creëren die twee een klankwereld van uitgepuurde, warme elektronica. Deze set wordt een mix van oud en nieuw werk. (agr)

Hydrogen Sea & Geike, op 22/4 cc Maasmechelen. Info: www.ccmaasmechelen.be

Familie: Blokjes en balkjes

Vreemde ontmoetingen, zoals een uitroepteken dat op marmer botst. Toch wordt er alleen gespeeld met houten latten, blokjes en balkjes. Het gezelschap Frieda kijkt vol verwondering naar de wereld in beeldend en muzikaal theater voor kleuters. De titel van de voorstelling is een palindroom die James Joyce in 1922 gebruikte in Ulysses. Zou dat er iets toe doen? (agr)

Tattarrattat! (3+), Frieda, op 18 mei om 15 uur, De Velinx Tongeren. Info: www.develinx.be

Theater: Overeind blijven

Hoe blijf je overeind in het leven zonder je op je vijftigste een kogel door je kop te jagen? Zo begon een speech van de Amerikaanse auteur David Foster Wallace, die later uit het leven stapte. In zijn werk, biografie, verslaving en depressie vonden deze theatermakers voldoende inspiratie voor maar liefst drie voorstellingen. Dit is het eerste luik. (agr)

David of hoe we ons bedacht hebben, De NWe Tijd, De Koe & Hof van Eede, op 11/4 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

Concert: Klassiek en elektronica

Vooraf lijkt het een vreemde combinatie, achteraf een perfecte match. De IJslandse singer-songwriter Jofridur Akadottir - zeg maar JFDR -, de Britse zanger Kieran Brunt en de Belgische cellist Benjamin Glorieux gaan een gezamenlijk avontuur aan. Alle drie ook componisten, zoeken ze naar nieuwe verbindingen tussen klassieke en elektronische muziek. (agr)

The end of infinity, JFDR, Kieran Brunt & Benjamin Glorieux, op 8/4 C-mine Genk. Info: www.b-classic.be en www.c-mine.be

Theater: Lukt het een beetje?

Maarten Westra Hoekzema kreeg niet wat hij wilde en werd almaar ongelukkiger. Plots keerde het tij. Hij trok volle zalen, ontmoette de vrouw van zijn leven en kocht een huis. Toen dat tot hem doordrong, begon hij antidepressiva te slikken. In een eigenwijze mix van theater en comedy vraagt de rasverteller zich af wanneer een leven gelukt is. (agr)