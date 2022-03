Lichte stijging ziekenhuisopnames na besmetting coronavirus

In de periode van 8 maart tot 14 maart werden dagelijks gemiddeld 151 ziekenhuisopnames geregistreerd als gevolg van het coronavirus, een stijging van 7 procent ten opzichte van de vorige referentieperiode.

Tussen 5 en 11 maart werden gemiddeld 7.936 nieuwe coronabesmettingen per dag gedetecteerd, een stijging van 31 procent ten opzichte van de voorgaande week. Het aantal besmettingen stijgt vooral in Vlaanderen, met uitschieters in de provincies Limburg (+50 procent), Antwerpen (+48 procent) en Oost-Vlaanderen (+40 procent). In Wallonië en Brussel blijft het aantal geregistreerde besmettingen nagenoeg gelijk.

Het aantal tests is in een langzamer tempo toegenomen en de positiviteitsgraad is gestegen naar 24,6 procent (+4,2 procent).

In diezelfde periode stierven er gemiddeld ruim 19 mensen per dag aan het virus (-1 procent).

Het reproductiegetal staat op 1,05. Wanneer het groter is dan 1, betekent deze indicator dat de epidemie de neiging heeft om aan te trekken.

Ondertussen kregen iets meer dan 7 miljoen Belgen een boosterdosis, wat overeenkomt met 61,4 procent van de totale bevolking.