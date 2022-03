Securityagent slaat vrijwilliger op Pukkelpop in het gezicht: 8 maanden cel

Een 41-jarige Antwerpse securityagent is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 8 maanden cel nadat hij een klap had verkocht op Pukkelpop. De dader was in functie en trakteerde een vrijwilliger op het festival op een vuistslag in het gezicht, met enkele hechtingen en het verlies van een stifttand tot gevolg.

De agressie dateert van 18 augustus 2019, het laatste Pukkelpopfeestje in Kiewit. Het slachtoffer, een agent van beroep, was er aan de slag als vrijwilliger aan de main stage. Na zijn shift ging hij een pint drinken in de Beer Shack op de weide. Rond 3 uur ’s nachts hing er een sfeer die het veiligheidspersoneel irriteerde. Bezoekers stonden op tafels te dansen en negeerden massaal het rookverbod. Dat laatste deed ook de vrijwilliger, die na een aanmaning zijn sigaret doofde. “De security was opgefokt”, verduidelijkte advocaat Erik Schellingen voor het slachtoffer. Ondanks het doven van zijn sigaret vloog het slachtoffer toch buiten. Voor de Beer Shack stond een opgeroepen buitenwipper te wachten, die hem een vuistslag in het gezicht gaf.

Getuigen

Het slachtoffer, een Bilzenaar van 43, ging tegen de grond. Hij was drie dagen arbeidsongeschikt en houdt er een litteken aan over. De dader ontkende tevergeefs alle schuld. Volgens hem was de Bilzenaar bij het naar buiten gaan gestruikeld. De rechtbank achtte de versie van de Antwerpenaar ongeloofwaardig, omdat de verwondingen aan de onderlip onmogelijk veroorzaakt kunnen zijn door een val. Daarnaast waren er de verklaringen van objectieve getuigen, het attest van de EHBO-post en de opmerkingen in het Pukkelpoplogboek.

“Het zijn ernstige feiten. De beklaagde kon zijn agressie niet onder controle houden. Hij hield geen rekening met andermans integriteit. Als bewakingsagent dient de beklaagde net altijd zijn kalmte te bewaren”, aldus het vonnis.

Het komt de Antwerpenaar op 8 maanden cel en 800 euro boete te staan. Aan het slachtoffer is hij een schadevergoeding van 1.357 euro verschuldigd. Pukkelpop bedankte na het voorval de bewakingsfirma voor bewezen diensten. (geho)