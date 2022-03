Grondzoekers moet verhaal van commanderij in Oudsbergen blootleggen

Op de commanderijsite in Gruitrode wordt archeologisch onderzoek gedaan. Om meer te weten te komen over onder meer de grootte en de exacte ligging van de verdwenen gebouwen, speuren grondradars van 3D-SOIL de omgeving af.

De commanderij van Gruitrode is belangrijk cultuurhistorisch erfgoed en wordt op termijn een toeristische poort naar het nationaal park Kempen en Maasland. Vandaag zie je alleen nog de resten van het middeleeuwse kasteel, ooit een waterburcht, en een deel van de vierkantshoeve. Met dit onderzoek wil men de grond beschermen en het verhaal van de commanderij straks beter in kaart kunnen brengen. Onderzoekers maken momenteel met behulp van een grondscanner een scan van de bodem.

Om ondergrondse structuren te herkennen voert men een geofysisch onderzoek uit en brengt men dimensies van bepaalde ondergrondse constructies – zoals de funderingen, delen van de oude vestingtoren, funderingsmassieven, muurrestanten, verstoringen en andere holtes – in detail in kaart. Het onderzoek past in de geplande restauratie van de commanderijsite die in de loop van het jaar start. De Vlaamse overheid geeft een premie voor deze werken en voor het onderzoek van dit beschermd erfgoed. (rdr)