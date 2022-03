LIVE. Volg de gemeenteraad van Genk over de minderjarigen die mogelijk een aanslag planden

Nog komt de weigering van verlenging van vergunningen van twee gokkantoren te sprake, net zoals het management van het Thor Park. Vijf tussenkomsten zijn er over de inval in Oekraïne met ook een specifieke vraag om een motie goed te keuren. Sabine Hoeven (N-VA) wil meer weten over het bebossen van stortplaatsen en Gaby Colebunders (pvda) over gelijkheid van vrouwenrechten. Laura Olaerts (N-VA) houdt een tussenkomst over Genkse minderjarigen die mogelijk een terroristische aanslag planden en haar partijgenote Chantal Coppens vraagt duiding bij het speeltuintje in het centrum van Genk dat plaats moet ruimen voor twee parkeerplaatsen. ( cn)