Rommelmarkt zoekt standhouder horeca

Leopoldsburg

Wie in het bezit is van een machtiging ambulante handel en lekkere gerechten aanbiedt, kan vanaf 3 april op de Kampse rommelmarkt komen staan. De zondagse rommelmarkt op het Koningin Astridplein zoekt nog een standhouder horeca om bezoekers en verkopers te voorzien van eten en drinken. De rommelmarkt gaat vanaf april tot en met oktober elke zondag door van 8 tot 13.00 uur.

Een standplaats horeca op de rommelmarkt kost 1,60 euro per lopende meter per dag. Baat je een foodtruck of eetkraam uit en heb je interesse of wens je meer info? Laat dan van je horen via markt@leopoldsburg.be.