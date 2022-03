Wandelaar ontsnapt aan raketaanval in park Kiev

Het was maandag opnieuw een dodelijk dag in Kiev. Er viel minsten een dode en twaalf gewonden toen raketten insloegen op een residentiële wijk in de Oekraïense hoofdstad. Een wandelaar liep net door een park in de miljoenenstad toen een van de projectielen ontplofte. Ook dinsdag vallen er bommen op Kiev. Vroeg in de ochtend werden minstens drie explosies gehoord en in het centrum van de stad staat een appartementsgebouw in brand als gevolg van de bombardementen.