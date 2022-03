Darter Kim Huybrechts won wedstrijd met 39 graden koorts (en zonder medicatie): “Ik had misschien niet moeten spelen”

Kim Huybrechts schopte het afgelopen weekend tot in de tweede ronde van het German Darts Championship. Al was het een half mirakel dat hij kon meedoen aan dat toptoernooi.

‘The Hurricane’, de nummer 36 van de wereld, voelde zich namelijk niet goed in de aanloop naar het toernooi in Duitsland. Hij trok woensdag nog met zijn oudste dochter naar de zoo van Antwerpen, maar toen sloegen de ziektekiemen toe. Huybrechts stond vrijdag met 39 graden koorts op het podium in Hildesheim. En toch won hij van de Engelsman Joe Murman (PDC-70).

“Ik ben zo blij met deze overwinning”, reageerde Huybrechts toen. “Ik ben heel de week ziek geweest en was niet zeker dat het vandaag zou lukken. Ik heb al zoveel wedstrijden verloren toen ik echt goed speelde. Nu voelde ik mij niet goed en ik win. De voorbije maanden is het vertrouwen er terug.”

© ISOPIX

Nog opmerkelijker: Huybrechts miste geen enkele finish tegen Murman, zes op zes kansen knalde de zieke Antwerpenaar binnen. In ronde twee kon hij niet stunten tegen José de Sousa (PDC 7). Huybrechts, die twee matchdarts miste, verloor de beslissende leg na een finish van 115 van de Portugees en ging zo - net zoals op de UK Open twee weken geleden - nipt onderuit: 6-5.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Intussen gaat het al iets beter met Huybrechts. “Al moet ik nog wel redelijk vaak hoesten”, klinkt het. “Ik heb het voorbije weekend overleefd door vooral veel te slapen (lacht). Medicatie heb ik niet genomen, ik ben een sterk ventje ze. Wat we mogen nemen? Paracetamol mag je eventueel pakken, maar een Dafalgan niet, bijvoorbeeld. Er bestaat dus wel degelijk een dopinglijst in het darts.”

“Misschien had ik niet moeten spelen”, tweette de Antwerpenaar ook nog. “Mijn hart voor het darten is echter te groot. Een match winnen met 39 graden koorts, dat was eens een statement.”