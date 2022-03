PODCAST. ‘De Busramp van Sierre’, tien jaar later: “Verwerken kan je dit nooit”

Tien jaar geleden, op 13 maart 2012, crashte in het Zwitserse Sierre een touringbus vol schoolkinderen op weg naar huis na een skivakantie. In een driedelige podcast reconstrueren we het drama dat aan 28 mensen het leven kostte.

Het is 13 maart 2012, 12 minuten over negen ’s avonds, wanneer een bus in de Zwitserse Sierretunnel om onverklaarbare redenen afwijkt van zijn rijstrook. Het voertuig vol kinderen en begeleiders uit twee scholen in Lommel en Heverlee botst met volle snelheid tegen een dwarse muur. De tol is desastreus: 28 passagiers komen om het leven, van wie 22 kinderen. Basisschool ’t Stekske uit Lommel Kolonie telt de meeste slachtoffers: de school verliest 15 kinderen en twee begeleiders.

LEES OOK. Toespraken, een gedenkplaat en veel emotie tien jaar na de busramp van Sierre: “Samen sterk. We missen jullie”

Beluister hier onze podcast ‘De Busramp van Sierre’:

Deel 1: ‘Eén klap, 28 doden’

Deel 2: ‘Oorzaak: onbekend’

Deel 3: ‘Onverwerkte trauma’s’

