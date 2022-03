Zangeres Natalia is een rechtszaak gestart tegen een vrouw die haar via sociale media bedreigd zou hebben met de dood. — © Kris Van Exel

Turnhout

Zangeres Natalia sleepte een vrouw die haar via Instagram doodsbedreigingen zou hebben verstuurd voor de rechtbank in Turnhout. De Kempense artieste heeft het gehad met de lasterlijke aantijgingen die via sociale media worden verspreid aan haar adres. “Ze postte dat ze me ging vermoorden. Dit is echt een brug te ver”, zei Natalia dinsdag in het gerechtsgebouw.