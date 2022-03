Geblesseerde Jonathan Borlée reist niet af naar WK atletiek indoor in Belgrado: “Een kleine tegenvaller”

In Belgrado zou Jonathan Borlée in actie komen op de 4x400 meter met de Belgian Tornados. Individueel was hij niet geplaatst.

“Ik keek ernaar uit om volgend weekend in Belgrado te lopen, maar helaas moet ik thuisblijven door een spierblessure”, klinkt het. “Het is een kleine tegenvaller, maar de doelen blijven het WK in Eugene en het EK in München van komende zomer. Succes aan Team Belgium in Belgrado.”

Vijf Belgian Tornados blijven nog over: Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Julien Watrin en de broers Kevin en Dylan Borlée. Een vervanger aanduiden voor Jonathan Borlée is niet meer mogelijk. De inschrijvingen zijn gesloten.