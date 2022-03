Eerste ministers Polen, Tsjechië en Slovenië reizen naar Kiev voor gesprek met Zelenski

De eerste minister van Polen Mateusz Morawiecki is onderweg naar Kiev, net als collega-eerste ministers. — © AFP

De eerste ministers van Polen, Tsjechië en Slovenië reizen dinsdag naar Kiev als vertegenwoordigers van de Europese Raad. Dat heeft de Poolse regering aangekondigd in een persbericht.

Mateusz Morawiecki, Petr Fiala en Janez Jansa “zullen vandaag als vertegenwoordigers van de Europese Raad naar Kiev reizen voor een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en minister-president Denys Sjmyhal”, aldus de officiële verklaring.

Het doel van het bezoek is om “de ondubbelzinnige steun van de hele Europese Unie voor de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne te herbevestigen en een uitgebreid pakket van maatregelen te presenteren om de Oekraïense staat en samenleving te steunen,” aldus het bericht op de website van de Poolse regering.

Dinsdagochtend werden verschillende gebouwen in Kiev getroffen door bombardementen, waarbij minstens twee mensen om het leven kwamen. Intussen voert het Russische leger zijn offensief in Oekraïne op. Dinsdag vinden opnieuw gesprekken plaats tussen Kiev en Moskou.

De gevechten zijn de afgelopen dagen heviger geworden rond Kiev, dat bijna volledig omsingeld is. Meer dan de helft van de drie miljoen inwoners is gevlucht. De hoofdstad is “belegerd”, volgens een adviseur van de Oekraïense president.