Eindelijk weer zingen voor een publiek

Op 27 maart is iedereen dan ook van harte welkom op het Lenteconcert van de zanggroep in de Sint-Stefanuskerk in Hoeselt. “Wij concerteren dan samen met het Mannenkoor Borgharen Maastricht”, klinkt het bij het koor. “Het concert begint om 15 uur. Onze vereniging is superblij om weer publiek mogen te verwelkomen. Achteraf kan je trouwens nog gezellig nakaarten in GC Ter Kommen.”