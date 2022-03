Studenten Thomas More bouwen bijenhotel met kleuters van De Bron

Enkele studenten agro- en biotechnologie van Thomas More kwamen langs bij VBS De Bron om een bijenhotel te bouwen met de kleuters.

Voor het vak Informatie- en communicatie vaardigheden moesten de Thomas More-studenten een project uitwerken. Daarvoor waren ze op zoek naar een school of groep die hiervoor interesse had. In VBS De Bron werken de kleuters momenteel rond het thema afval en recycleren en daarbij sluit het project van de studenten perfect aan. Met hout en tuinafval hebben ze een mooi resultaat bekomen. Het bijenhotel heeft een mooi plekje gekregen binnen de school.