GEMEENTERAAD. Riemst beslist in koude zaal om verenigingen sneller uit te betalen

Riemst

Bedrijvenzone Op ’t Reeck: Met 6 afwezige raadsleden van de 25, een haperende geluidsinstallatie en een nauwelijks verwarmde zaal in OC ‘t Paenhuys werd het af en toe toch nog een geanimeerde zitting. Na een minuut stilte ter nagedachtenis van ere-gemeentesecretaris Jean Weekers keurde de raad de aankoop goed van een drietal percelen die deel uitmaken van het beoogde uitbreidingsgebied van 5 hectare van de ambachtelijke zone Op ’t Reeck. Samen kosten de gronden nagenoeg 60.000 euro, te verhogen met ruim 7.000 euro aan notariskosten.

Werkingstoelagen verenigingen: Na enige discussie verklaarde de raad zich uiteindelijk unaniem akkoord om net als vorig jaar de werkingstoelagen 2021 - 2022 aan de erkende verenigingen vervroegd uit te betalen, en dat op basis van de laatste volledige pre-corona-aangifte. Raadslid Smets (Open VLD) had voorgesteld om - gezien de huidige energiecrisis - een extra toelage aan de verenigingen te overwegen en daarvoor het bedrag van 35.000 euro te gebruiken dat de gemeente thans investeert in de Benelux Tour. Zowel schepen Bamps als burgemeester Vos (CD&V) zagen dat niet zitten en verwezen naar de grote toeristische, promotionele en economische meerwaarde van de wielerwedstrijd.

Energie- en klimaatpact: In een bijkomend agendapunt stelde Jan Peumans (N-VA) voor om referentiekader op te stellen voor de opvolging van het goedgekeurde lokaal energie- en klimaatpact. “We moeten geregeld kunnen evalueren hoe het zit met onze bomen, hagen, natuurgroenperken, woningrenovaties, elektrische oplaadpunten, ontharding van gronden, hemelwateropvang en -hergebruik... en in dat licht moet er dringend een referentiekader komen dat de huidige stand van zaken weergeeft, dat later als ijkpunt bij evaluaties kan gebruikt worden”, aldus Peumans. Na enig weerwerk van schepen Neven (CD&V) stemde heel de raad in met Peumans’ voorstel.