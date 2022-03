Opnieuw tranen op Indian Wells: ex-nummer 1 Victoria Azarenka, die zich uitsprak tegen de oorlog, plots ontroostbaar tijdens match

De Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 15) heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het WTA 1.000-toernooi van het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.584.055 dollar). De voormalige nummer een van de wereld, dertiende reekshoofd in Californië, ging in de derde ronde in twee sets onderuit tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 20), het zeventiende reekshoofd: 6-3 en 6-4 na 1 uur en 34 minuten.

LEES OOK. Belgische tennisster Maryna Zanevska geeft met dubbel gevoel (en niet waar ze wilde) ja-woord: “Niet het moment om te feesten”

Na een dubbele fout bij een 2-2 stand in de tweede set barstte tweevoudig toernooiwinnares Azarenka plots onverklaarbaar in tranen uit, vervolgens met het hoofd naar beneden en de handen voor de ogen. Het verontrustte de fans en de umpire, die poolshoogte kwam nemen. Daarop stamelde Azarenka enkele keren “Het spijt me”.

Azarenka kon vervolgens toch voortspelen, maar een vuist maken zat er niet meer in. Het werd een logische zege in twee sets voor Rybakina, die wel een tijdstraf vroeg voor haar opponente.

Momenteel is het nog gissen naar de reden voor de emotionele uitbarsting. Het kan van fysieke aard zijn, want Azarenka speelde met tape op de rechterschouder, of mentaal, na de Russische inval in buurland Oekraïne. Een conflict waarin Wit-Rusland een erg dubieuze rol speelt.

“Ik ben kapot van de acties die de voorbije dagen ondernomen zijn tegen en in Oekraïne”, aldus Azarenka begin maart, waarna ze niet veel later haar sociale media-accounts verwijderde. “Mijn hart breekt in twee hoeveel onschuldige mensen geraakt zijn en worden door dit geweld. Het is zwaar om hiervan getuige te zijn.”

© EPA-EFE

© EPA-EFE

Twee dagen geleden barstte Naomi Osaka op Indian Wells reeds in tranen uit, na een belediging van een toeschouwer vanuit de tribune. Een vrouw riep naar verluidt “Naomi, you suck!” naar de Japanse, waarop de tennisster begon te huilen. Het incident gebeurde tijdens het derde game van de eerste set. Osaka, die al eerder mentale problemen kende, was er duidelijk door geraakt en wendde zich bij de kantwissel even tot de umpire, die evenwel geen actie ondernam.

Ook na haar match, die ze met 6-0 en 6-4 verloor van de Russin Veronika Kudermetova, kon de voormalige nummer een van de wereld haar tranen niet bedwingen.