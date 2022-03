Natuurpunt legt wandeling met plankenpaden aan van Donk en Halen naar Schulensbroek

De Vrienden van het Schulensbroek, een afdeling van Natuurpunt, is in Donk (Herk-de-Stad) gestart met de aanleg van een wandeling naar het Schulensbroek. Er komt ook een verbinding met het centrum van Halen. Kinderen van basisschool De Zeppelin van Donk staken ook de handen uit de mouwen.

“De wandeling vertrekt aan de kerk van Donk”, vertellen Marcel Claes en Piet Rijmen van de Vrienden van het Schulensbroek. “Het pad volgt de dreef in de Vroente om dan af te buigen naar de Missendijk. Die wordt zo genoemd, omdat hij eeuwen geleden leidde naar de kerk die daar tot in de 18de eeuw heeft gestaan. Het pad volgt de Missendijk richting het Schulensbroek. Vanuit Halen komt er een aansluiting van aan de kerk tot waar de Herkse tak van het wandelpad de Missendijk bereikt. Voor de oversteek van de Herk denken we aan een hangbrug. Zowel vanuit Donk-centrum als Halen-centrum zal het pad vier kilometer lang zijn.”

“We kiezen voor een zo natuurlijk mogelijke aanleg van het wandelpad”, beklemtonen Marcel Claes en Piet Rijmen. Er zullen dus weinig speciale constructies komen. “Het gaat om vochtig gebied, dus hebben we voor de lager gelegen delen gekozen voor plankenpaden. Zo komen er vier. De paden bestaan uit planken van kastanjehout en sparrenhout. Het kastanjehout was in voorraad en voor de sparren gaat het om dode bomen die hier gekapt zijn.”

Kinderen

Voor de aanleg van de plankenpaden kregen de Vrienden van het Schulensbroek de hulp van de zeventien kinderen van het zesde leerjaar van basisschool De Zeppelin in Donk. “We brengen de planken aan en schroeven ze in de balken eronder”, vertellen Daan Lesperoy, Jitse Vranken, Iliana Cnockaert en Lobke Denruyter. “We doen dat met de hand en met de boormachine. We hebben er de hele voormiddag aan gewerkt.”