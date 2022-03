Belgische tennisster Maryna Zanevska geeft met dubbel gevoel (en niet waar ze wilde) ja-woord: “Niet het moment om te feesten”

De 28-jarige Zanevska staat momenteel 68ste op de wereldranglijst, haar hoogste positie ooit. De in Odesa geboren tennisster scheert ook privé hoge toppen want ze trouwde zondag met haar vriend, de Duitser Philipp-Andreas Schmidt. De twee waren sinds eind december verloofd.

Het huwelijk vond plaats in Las Vegas, enkele dagen nadat Zanevska werd uitgeschakeld op het toernooi van Indian Wells. Ze verloor in drie sets van de Oekraïense Marta Kostyuk, waarna een innige knuffel volgde wegens hun gedeelde emoties omtrent de aanhoudende oorlog.

Zanevska wilde origineel ook trouwen in Oekraïne, maar dat was door de situatie niet mogelijk.

“Het is angstaanjagend om dit te moeten schrijven, maar door de oorlog in mijn land is het zeker het moment niet om te vieren en te feesten”, aldus Zanevska op Instagram. “Ik heb de voorbije twee weken beseft dat niets belangrijker is dan vrede, familie en liefde. Ik heb gezien wie mijn echte vrienden zijn. Ik heb mezelf ook gerealiseerd dat je niet moet wachten om iets te doen of moet wachten op het perfecte moment, want de volgende dag komt soms niet.”

Het was exact twee jaar geleden dat Zanevska en Schmidt “samen in de lockdown terechtkwamen”, geeft de Belgisch-Oekraïense nog mee. “We zeiden toen: of we maken elkaar af of we trouwen. En kijk, hier staan we. Deze dag zullen we nooit vergeten en over vertellen aan onze kinderen. Ik hoop dat de oorlog snel voorbij is, zodat ik mijn familie kan terugzien.”