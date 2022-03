Vijf keer goud voor MartialArtsCenter op Belgisch kampioenschap

Drie ringen werden voorzien om te vechten, scheidrechters en officials hadden hun handen vol om alles in goede banen te leiden. Zaterdag stonden de 10- tot 13-jarige kampers in de ring. Sportschool Martial Arts Center uit Dilsen-Stokkem had 3 thaiboksers in deze categorie. Faith Coolen (Kessenich) pakten al meteen goud in de klasse 36 kg bij de dames, de Genkenaar Leandro Caldara won zijn eerste partij ook in de 36kg bij de heren maar verloor verrassend de halve finale, brons voor hem. Quinten Styven uit Kinrooi vocht in de -48kg categorie en had een sterke poule maar wist alle 3 de partijen naar zich toe te trekken, ook goud voor deze harde werker.Op zondag waren de 14- tot 17-jarigen aan de beurt, voor MAC vocht Brent Vanaken (Oudsbergen) in de -51kg klasse, een erg zware poule maar ook Brent won zijn eerste 2 partijen. In de finale moest hij de overwinning aan zijn tegenstander laten na een knie op zijn neus, zilver voor Brent. Jessica Geuns, ook uit Oudsbergen, kwam uit in de -48kg bij de dames. Ze won haar eerste partij op punten, de 2de door opgave en in de finale verloor ze nipt, ook zilver voor Jessica. De Dilsenaar Anouar El Kandoussi vocht rechtstreeks de finale in de -72kg klasse bij de heren, hij had een ervaren tegenstander maar Anouar vocht zich naar de overwinning, goud.Jennifer Geuns mocht ook rechtstreeks in de finale aantreden en stond tegen de Europese kampioen van 2022, beiden op full muaythai regels (incl. ellebogen). Jennifer kon goed scoren maar verloor toch verrassend waardoor ze tevreden moest zijn met een zilveren medaille.Angelo Caldara (Genk) zat in de -63,5kg klasse full muay thai. Hij won zijn eerste partij door opgave en was ook in de finale te sterk voor een Nederlandse opponent, ook goud voor deze jongen.De andere Dilsenaar Jason Chartouf moest 3 wedstrijden winnen en deed dit met glans, een gouden belt was dus ook voor hem.Sportschool MAC uit Dilsen-Stokkem had dus 9 kampers in dit kampioenschap, waarvan er 5 goud behaalden, 3 zilver en 1 brons.Coach Marc Debois: "We hebben natuurlijk een prachtig weekend gehad, onze kampers hebben ons (de coaches en supporters) op en top verwend met deze resultaten, iedereen toonde vechtlust tot het einde. We hebben heel wat talent in de club maar dat is ook het werk van iedereen die hierbij betrokken is, allemaal toppers."