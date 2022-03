Expo toont hoe alledaags racisme littekens nalaat

Je ziet een messing plaat met een spotlicht erop. Het oppervlak van de geelkoperen plaat toont het effect van 10.000 tikken van kleine hamers. In de video ’10.000 tikken’ ervaar je, hoor je, voel je de impact van die klappen. Met deze artistieke installatie maken de Hasseltse kunstenaars Jennifer Bruinendaal en Dimitriy Belshin een visuele metafoor over micro-racisme en de gevolgen ervan.

Onzichtbaar proces zichtbaar

Micro-racisme is een alledaagse en heel subtiele vorm van racisme. Vaak ben je je er niet van bewust dat je een opmerking maakt die iemand met een andere huidskleur, nationaliteit, afkomst of cultuur heel diep kwetst.De expo ’10.000 tikken – 10.000 littekens’ maakt expliciet wat deze minuscule aanslagen van woorden met een mens doen. Als je ze maar vaak genoeg herhaalt. Wat jarenlang onopgemerkt gebeurt. Deze vorm van discriminatie vervormt het innerlijk van personen die hier altijd opnieuw mee geconfronteerd worden. Elke tik laat een nieuw litteken na. Door elke tik sluit je een mens uit. Door elke tik maak je een slachtoffer.Onschuldige opmerkingen zijn niet onschadelijkMet dit kunstproject willen Dimitriy en Jennifer ons bewust maken, dat we ondanks onze onschuldige opmerkingen slachtoffers maken. Hoewel die klappen sporen nalaten op een ander mens, kan je ervoor kiezen om via bewustwording, besef en goede informatie racisme actief uit de wereld te helpen. De postertekening ‘gastvrije wereld’ nodigt je uit om in te zien hoe onze geest werkt, wat er in het hoofd van mensen gebeurt als ze elkaar echt ontmoeten.

Een oproep tot reflectie

De installatie van Jennifer en Dimitri raakt je onderhuids. Het filmpje dringt via al je zintuigen binnen. Ontsnappen is niet mogelijk. De symboliek van de geslagen gong galmt na en roept op tot reflectie. En dat is de bedoeling. Alleen een catharsis kan een beweging in je oproepen om actief met micro-racisme om te gaan en zo, samen met anderen, er tegenin te gaan