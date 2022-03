Als je Shaquille O’Neal evenaart, dan heb je een topmatch gespeeld: Karl-Anthony Towns kan eigen prestatie nauwelijks geloven

Absolute uitblinker bij de Timberwolves was de 26-jarige Karl-Anthony Towns, die liefst 60 punten voor zijn rekening nam. De Amerikaan scoorde ook 32 punten in één quarter. “Damn”, reageerde Towns nadat hij dat te horen kreeg.

Daarnaast kwam hij ook nog tot 17 rebounds. Met die cijfers komt hij in een erg select clubje terecht. Het was immers van 6 maart 2000 geleden dat er nog eens een speler minstens 60 punten en 17 rebounds in een NBA-duel had laten noteren. Dat was destijds Shaquille O’Neal voor LA Lakers.

James Harden lukte in januari 2019 61 punten en 15 rebounds voor Houston Rockets. De overige spelers op het lijstje zijn Michael Jordan (1990; 69 punten en 18 rebounds), Karl ‘Mailman’ Malone (1990/61 punten en 18 rebounds) en Wilt Chamberlain (1969/66 punten en 27 rebounds).

Dit seizoen had nog geen enkele speler de magische grens van 60 punten overschreden. LeBron James van de Lakers en Trae Young van Atlanta Hawks kwamen beiden tot 56 punten.

Met de 40e zege van het seizoen op zak staat Minnesota op de zevende plaats in de Western Conference. San Antonio Spurs beleeft een seizoen om snel te vergeten en komt momenteel niet verder dan de 12e plaats.

De Golden State Warriors wonnen met 126-112 van Washington. Stephen Curry scoorde op zijn 34ste verjaardag liefst 47 punten. Nikola Jokic (Denver) won dan weer het topduel tegen Joel Embiid (Philadelphia). De Nuggets waren met 110-114 de betere.

Uitslagen:

Utah - Milwaukee 111 - 117

LA Lakers - Toronto 103 - 114

San Antonio - Minnesota 139 - 149

Atlanta - Portland 122 - 113

Philadelphia - Denver 110 - 114

Cleveland - LA Clippers 120 - 111 (n.v.)

Golden State - Washington 126 - 112

Sacramento - Chicago 112 - 103

Oklahoma City - Charlotte 116 - 134

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 65,2 69 45 24

2. Milwaukee 62,3 69 43 26

3. Philadelphia 61,2 67 41 26

4. Chicago 60,3 68 41 27

5. Boston 59,4 69 41 28

6. Cleveland 57,4 68 39 29

7. Toronto 55,9 68 38 30

8. Brooklyn 51,5 68 35 33

9. Atlanta 50,0 68 34 34

10. Charlotte 49,3 69 34 35

11. Washington 43,3 67 29 38

12. New York 41,2 68 28 40

13. Indiana 33,3 69 23 46

14. Detroit 26,5 68 18 50

15. Orlando 26,1 69 18 51

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 79,4 68 54 14 - Geplaatst voor play-offs

2. Memphis 68,1 69 47 22

3. Golden State 68,1 69 47 22

4. Utah 61,8 68 42 26

5. Dallas 61,8 68 42 26

6. Denver 59,4 69 41 28

7. Minnesota 57,1 70 40 30

8. LA Clippers 50,7 71 36 35

9. LA Lakers 42,6 68 29 39

10. New Orleans 41,2 68 28 40

11. Portland 38,8 67 26 41

12. San Antonio 37,7 69 26 43

13. Sacramento 35,7 70 25 45

14. Oklahoma City 29,4 68 20 48

15. Houston 25,0 68 17 51

Programma van dinsdag:

Indiana - Memphis

Orlando - Brooklyn

Miami - Detroit

New Orleans - Phoenix