Leonardo DiCaprio betrapt met andere vrouw in Londen

Het leek alsof zijn vriendin Camila Morrone hem getemd had, maar uit nieuwe beelden blijkt dat Leonardo DiCaprio (47) dan toch weer in oude gewoontes vervalt. Recentelijk werd hij namelijk erg intiem met een schatrijke Indiase schone.

Jarenlang was DiCaprio een van de meest begeerde mannen op aarde. En van die status maakte de acteur dan ook gretig gebruik. Hij ging naar de meest exorbitante feestjes en versleet zijn vriendinnen alsof het boxershorts waren. Een kleine greep: Bridget Hall, Brittany Daniel, Naomi Campbell, Kristen Zang, Helena Christensen, Amber Valletta, Bijou Phillips, Eva Herzigova, Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Anne Vyalitsyna, Blake Lively en Toni Garrn.

Dat er dan toch één vrouw in staat was om de ‘Don’t Look Up’-acteur te temmen, kwam dus bij velen als een shock. Intussen is hij al vijf jaar samen met de 24-jarige Camila Morrone. Er zou zelfs sprake zijn van een naderend huwelijk.

Iets té innig

Maar nu lijkt het toch niet helemaal te verlopen zoals gedacht. Want DiCaprio zou deze week gesignaleerd zijn met Natasha Poonawalla, een veertigjarige Indiase zakenvrouw die mededirecteur is van het Serum Institute of India, wereldwijd marktleider als het gaat om het maken van vaccins. Ze is zelf getrouwd met Adar Poonawalla, telg uit een van de rijkste families van India. De twee zouden iets zijn gaan eten in een Londens restaurant, waar het er volgens sommigen iets té innig aan toe ging.

De acteur was in de Engelse hoofdstad voor het huwelijk van een vriend, dat is waar hij Poonawalla tegenkwam en waarop ze besloten om samen te gaan eten.