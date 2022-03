Janine Bischops: “Ik ben weer eens door het oog van de naald gekropen”

Afgelopen zomer voelde Janine plots een druk op de borst en moest ze naar het ziekenhuis. Ze kreeg twee stents in de aders en er werden bloedverdunners voorgeschreven die ze absoluut moest blijven innemen om geen hartinfarct te krijgen, maar die speelden haar nu parten. Want ze zou er te veel genomen hebben waardoor haar ijzergehalte ontzettend laag was.

“Afgelopen maand begon ik opeens enorm te bloeden”, vertelt ze, “maar het stopte niet. Zes weken aan een stuk verloor ik veel bloed. Ik zag wit als een lijk en was doodmoe, het ging gewoon niet meer.” Het was haar dochter die Janine verplichtte om naar de dokter te gaan, en die was meteen heel duidelijk: had ze nog langer gewacht, dan had dit de kwaal te veel kunnen zijn.

Het is namelijk niet de eerste keer dat Bischops te maken krijgt met gezondheidsklachten. “In augustus 2020 verloor ik het bewustzijn. Ik had twee konijnenbilletjes met patatjes opgepeuzeld en twee glazen wijn gedronken. Kort daarna ging opeens het licht uit. Ik werd uren later in het pikkedonker onderaan de trap wakker in een plas bloed”, vertelt de actrice.

“Ik ben mijn bed ingekropen zonder zelfs die plas op te kuisen. ’s Anderdaags had ik een enorme buil op mijn hoofd en was ook mijn bed met bloed besmeurd. In het ziekenhuis zei de neuroloog dat ik van geluk mocht spreken. Als die zwelling zich binnen in mijn hoofd had genesteld, had ik het wellicht niet meer kunnen navertellen.” Maar hoewel ze geluk had gehad, merkte Janine dat ze plots geen teksten meer kon onthouden: “Dat was me nog nooit overkomen, ik was zó beschaamd”.

Intussen gaan het beter met Janine en is ze weer klaar om het leven met beide handen aan te pakken.