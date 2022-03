Beringen/Leopoldsburg

Een dodelijke schietpartij in Beringen eind oktober 2021, een neergestoken wijkagent aan een school in Peer dit jaar en enkele weken geleden een inval door de speciale eenheden in een appartement in Tessenderlo. Het afgelopen halfjaar stond bol van de zware interventies voor de politiezones Beringen-Ham-Tessenderlo en Kempenland.