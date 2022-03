Dorpsstraat richting Stokkem tijdelijk weer open omdat werken vlotten

Omdat de werken in de Dorpsstraat in Lanklaar en Arnold Sauwenlaan in Stokkem veel vlotter gaan dan gepland, stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de straten tot 1 april terug open voor verkeer.

Het gaat over een traject van 1,7 km tussen de Rijksweg in Lanklaar en de autoveerpont op de Maas in Meeswijk. Tien kruispunten worden opnieuw ingericht. “Begin februari startte De Watergroep met de eerste fase van de vernieuwing van de waterleiding vanaf de Rijksweg tot aan Langs de Graaf. Die werken zijn ondertussen klaar. “En dat ging vlotter dan verwacht, want eerder zou het drinkwaterbedrijf er tot april aan de slag zijn”, geeft Wegen en Verkeer aan. “De nutswerken aan de waterleiding schuiven stelselmatig op tot aan de Nieuwe Weerd. Deze maand werkt de verantwoordelijke aannemer ter hoogte van het kruispunt Langs de Graaf en Steenkuilstraat in het centrum van Stokkem. Het verkeer zal de werfzone beurtelings passeren, via verkeerslichten.”

Het eenrichtingverkeer tussen de Rijksweg en de Langs de Graaf daarentegen gaat even in de koelkast, tot begin april. Op dat stuk van de Arnold Sauwenlaan vinden er de komende weken geen werken plaats. AWV beslist daarom om opnieuw verkeer in beide richtingen toe te laten.

Rijweg en fietspad

Begin april start AWV met de effectieve vernieuwing van het fietspad en de rijweg. Deze werken worden twee weken eerder uitgevoerd dan gepland. De fasering blijft hetzelfde: de aannemer start aan de noordzijde (even huisnummers) van de Dorpsstraat en Arnold Sauwenlaan, tussen de Rijksweg en Langs de Graaf. Tegen het zomers bouwverlof midden juli is de rijweg en het nieuwe fietspad van twee meter breed aan weerskanten klaar.

Zodra AWV start, hervat ook het eenrichtingsverkeer. Begin april zal verkeer richting Stokkem de werkzone kunnen passeren. Wie het centrum verlaat richting de Rijksweg, rijdt om via de Stokkemerbaan richting Dilsen. Fietsers gebruiken het vrije fietspad in beide richtingen, aan één kant van de rijweg.

(mmd)