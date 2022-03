Karen Damen ontdekte door mondmaskers hoe het is om niet als BV behandeld te worden: “Ik was even in shock”

Ze is misschien wel een van de bekendste oud-K3’tjes maar tijdens corona viel dat niet altijd zo op. Want dankzij de mondmaskers kon Karen Damen voor het eerst sinds lang ervaren wat het is om niet bekend te zijn. “Als ik iets vroeg in de supermarkt, werd ik nu afgesnauwd”, zegt ze aan Dag Allemaal.

Een BV zijn heeft zo zijn voordelen. Want volgens Karen Damen is iedereen altijd ontzettend vriendelijk tegen haar. Maar door de mondmaskerplicht werd dat plots helemaal anders. “Normaal is iedereen altijd supervriendelijk tegen mij, maar als ik nu iets vroeg in de supermarkt... Ik werd al eens afgesnauwd! Zeg hé, excuseer? Ik was daar niet goed van. Ineens besefte ik: ‘Ah ja, door dat mondmasker herkennen mensen mij niet. Ze zien een doodgewone klant.’ Amai, behandelen die dan iedereen die geen BV is zo? Dat moet niet plezant zijn”, vertelt ze.

