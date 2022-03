GEMEENTERAAD. Kinrooi zoekt partner om vakantiewoningen te bouwen aan Spaanjerd

Kinrooi

Vakantiewoningen Spaanjerd: De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst met Marec goed over de vernieuwing van het campinggebied. Burgemeester Jo Brouns (CD&V): “We gaan op zoek naar een geschikte partner om de huidige camping een upgrade te geven met vakantiewoningen en recreatieve activiteiten. Dat zal gebeuren op de locatie van de huidige camping en een deel van de verdere oostelijke Maasoever. Op die manier kunnen we de jachthaven verder uitbouwen als druk bezochte toeristische trekpleister.”

Historische begraafplaatsen: Op de historische begraafplaatsen van Kessenich, Geistingen, Ophoven en Molenbeersel worden geen nieuwe begravingen meer toegestaan. “In de praktijk gebeurde dat al een tijdje niet meer”, zegt burgemeester Brouns. “De omgeving van deze begraafplaatsen laat geen uitbreiding toe. In elke deelgemeente werden, op wandelafstand van de kerkgebouwen, nieuwe begraafplaatsen voorzien.”

De Steenberg: “Het gebouw en de projectzone De Steenberg werd vijf jaar geleden verkocht om er een hotel te bouwen, maar het oude gebouw is ondertussen nog niet afgebroken”, aldus Niels Van Eygen (N-VA). “Zo blijft deze locatie met groot toeristisch potentieel onbenut. Wanneer komt er een duidelijk engagement?” Brouns: “Onder meer door corona heeft dit dossier heel wat voeten in de aarde. Nu de pandemie stilaan bedwongen is, komt het dossier echter in een stroomversnelling. De plannen voor een hotel met 35 kamers liggen klaar en de vergunningen komen er aan.”