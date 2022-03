Rafael Nadal blijft winnen en bereikt achtste finales op Indian Wells

De Spanjaard was in de derde ronde met 7-5 en 6-3 te sterk voor de Brit Daniel Evans (ATP 29) en behaalde zo zijn 400e zege op een Masters 1.000. Roger Federer heeft er 381, Novak Djokovic 374.

Nadal, het vierde reekshoofd, neemt het voor een plek in de kwartfinales op tegen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 17) of de Canadees Denis Shapovalov (ATP 13).

De 35-jarige Nadal won het toernooi in de Californische woestijn al drie keer: in 2007, 2009 en 2013. De Spanjaard verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. In aanloop naar Indian Wells pakte hij de titel op het toernooi van Melbourne, op de Australian Open en in het Mexicaanse Acapulco.