In een gloednieuwe dansshow Come dance with me, vormen kinderen met goeie dansskills een duo met één van hun ouders. Elf teams nemen het tegen elkaar op en de dansjes worden beoordeeld door juryleden James Cooke, Jan Kooijman en Jeny Bonsenge. Wanneer het programma op Play4 te zien zal zijn, is nog niet geweten.