President Joe Biden overweegt naar Brussel te komen

De Amerikaanse president Joe Biden zal volgende week wellicht naar Brussel reizen om de NAVO-leiders te ontmoeten om de Russische oorlog in Oekraïne te bespreken.

De afspraak ligt nog niet vast, maar het is president Biden zelf die de NAVO-alliantie heeft opgeroepen elkaar te ontmoeten in Brussel. De plannen kunnen wel nog wijzigen gezien de veranderlijke situatie in Oekraïne. Een regeringsbron zei dat Biden ook naar Polen zou kunnen afreizen.

De NAVO-leden willen echter niet rechtstreeks betrokken raken bij een militair conflict met kernmacht Rusland. Zo heeft ook Biden herhaaldelijk gezegd dat de Verenigde Staten geen troepen naar Oekraïne zullen sturen, maar wel “elke centimeter van het NAVO-grondgebied zullen verdedigen”.