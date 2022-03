Containerschip van dezelfde rederij als Ever Given vastgelopen voor Amerikaanse oostkust

De 334 meter lange Ever Forward, die onder Hongkongse vlag vaart, vertrok zondag plaatselijke tijd uit Baltimore en zou normaal gezien donderdag aankomen in Norfolk, Virginia alvorens verder koers te zetten naar New York en daarna het Panamakanaal.

De Amerikaanse kustwacht kreeg naar eigen zeggen zondagavond om 21 uur plaatselijke tijd de eerste meldingen binnen over een vastgelopen schip. Volgens de initiële rapporten is er geen sprake van gewonden, verontreiniging of schade aan het schip. De kustwacht werkt momenteel samen met de autoriteiten van de staat Maryland om de Ever Forward, die strandde in Chesapeake Bay nabij de kust van Baltimore, weer vlot te trekken.

Ever Given

In maart 2021 blokkeerde het enorme containerschip Ever Given, dat eveneens werd geëxploiteerd door scheepvaartmaatschappij Evergreen, nog zes dagen lang het Suezkanaal nadat het tijdens een zandstorm aan de grond was gelopen. Het incident ontregelde het verkeer op een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, met een enorme handelschaos als gevolg.

Ondanks de blokkering maakte het Suezkanaal in 2021 een recordomzet. De eigenaar van Ever Given mag zich dan weer verwachten aan duizenden schadeclaims.

Eind maart vorig jaar kwam een einde kwam aan de blokkade van het Suezkanaal in Egypte. Na een week kon het vastgelopen containerschip Ever Given bevrijd worden. Bemanningsleden van omliggende boten joelden en lieten de sirenes van hun boten loeien om de gebeurtenis te vieren. Bekijk het in de video hieronder.