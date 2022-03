Twintigtal Belgen al in Oekraïne om de wapens op te nemen: “Doen wat ik kan om het Oekraïense volk te beschermen”

Zo’n 110 inwoners van België hebben aan de Oekraïense ambassade in Brussel laten weten dat ze bereid zijn om mee te gaan vechten tegen Russische troepen in Oekraïne. Dat heeft de ambassade maandag aan Belga bevestigd. Ondertussen zijn achttien personen, van verschillende nationaliteiten, al naar Oekraïne vertrokken om binnen het internationaal legioen de wapens op te nemen. Een van hen is Tristan, zo blijkt uit een filmpje van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken.