Gunter U. (37) heeft bekend dat hij schooljuf Maria ‘Mieke’ Verlinden anderhalf jaar geleden met 101 messteken om het leven bracht in Noorderwijk (Herentals). De oud-leerling van Mieke is afkomstig uit Olen, maar verhuisde naar het Antwerpse district Berchem. Zijn buren in het appartementsgebouw waar hij woont, zijn enorm geschrokken. Ze omschrijven de man wel als een zonderling.