Real Madrid wint bij Mallorca en loopt tien punten uit, Courtois houdt de nul

Vinicius Jr opende tien minuten na de pauze de score. Hij kreeg de goal op een presenteerblaadje van Karim Benzema, die een foutje achterin bij Mallorca afstrafte.

In de 77ste minuut verdubbelde de Franse Real-spits de voorsprong van zijn team van op de stip. Het was voor Benzema de 412de officiële treffer (club en nationale ploeg), één meer dan Thierry Henry en een record voor een Franse voetballer. Vijf minuten later maakte Benzema er op assist van de net ingevallen Marcelo nog een tweede.

Door de zege staat Real nu al tien punten voor op eerste achtervolger Sevilla in het klassement. Dat kwam zondag niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Rayo Vallecano. Mallorca (26 punten) bengelt als zestiende maar net boven de degradatiezone.