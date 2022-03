Elise Mertens strandt in derde ronde van Indian Wells

Elise Mertens (WTA 23) heeft zich maandag niet kunnen kwalificeren voor de achtste finales op het WTA-toernooi in het Californische Indian Wells (8.584.055 dollar). De Limburgse, het twintigste reekshoofd, verloor in de derde ronde in drie sets van de Australische qualifier Daria Saville (WTA 409).

Na een gevecht van bijna drie uur stond de 6-3, 4-6 en 6-3-eindstand op het bord.

Het was het vijfde onderlinge duel tussen de 26-jarige Mertens en de 28-jarige Saville, een tot Australische genaturaliseerde Russin (geboren als Gavrilova) die in 2017 nog twintigste stond op de ranking. Mertens verloor maandag voor de tweede keer.

Elise Mertens hoopte voor de eerste maal in vier deelnames door te stoten naar de laatste zestien in Indian Wells. Bij haar debuut op de hoofdtabel in 2018 en vorig jaar ging ze er in de tweede ronde uit, in 2019 haalde ze de derde ronde.

In het dubbelspel vormde Mertens met haar Russische partner Veronika Kudermetova het eerste reekshoofd maar zij verloren al in de eerste ronde.

Daria Saville speelt in de achtste finales tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA 6). Die zette de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 31) opzij met 6-3 en 6-0.

